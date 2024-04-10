Филипп Киркоров публично высмеял Пугачеву ради победы в шоу

56-летний певец Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву бабушкой в эфире шоу «Звезды». Высказывание артиста рассмешило членов жюри.

На НТВ запустили комедийное шоу, во время которого артисты соперничают за звание самой забавной звезды. Ради победы Киркоров решил развеселить жюри, подшутив над бывшей женой и назвав ее бабушкой.

«Не бабушка, а подруга», — заявил артист.

Напомним, что муж Аллы Пугачевой нередко шутит над Филиппом в грубой форме. На своих концертах он высказывался про пластику певца и его участие в «голой» вечеринке. Примечательно, что Киркоров никак не отвечает обидчику.

Ранее в окружении Аллы Пугачевой заявили о ее планах вернуться в Россию этим летом. По словам инсайдеров, певица хочет «проведать хозяйство» в Грязи. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что внука Аллы Пугачевой воспитывает ее водитель Игорь Польшиков в Грязи. Певица оформила опеку над внуком покойного брата. Мальчика назвали в честь деда Евгением.