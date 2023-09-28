Тайно прилетела из США: известна цель возвращения Орбакайте в РФ
Певица Кристина Орбакайте посетила открытие памятника Борису Моисееву в Москве.
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Певица Кристина Орбакайте посетила открытие памятника Борису Моисееву в Москве. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
В годовщину смерти Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище состоялось открытие его памятника. Скульптуру во весь рост сделал Филипп Трушин. Мероприятие прошло в праздничной атмосфере: на кладбище играла музыка, а в небо была запущена стая голубей.
Открытие памятника посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Кристина Орбакайте. Певица ради этого тайно прилетела из США в РФ. В личном блоге артистка поделилась кадрами с торжества.
В отличие от дочери, Алла Пугачева не приехала на открытие. Певица была близка с Моисеевым, но, несмотря на это, она отсутствовала и на его похоронах.
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