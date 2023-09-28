43-летняя Виктория Боня готова показать лицо после пластики за полмиллиона долларов. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог телеведущей.

Знаменитость восстанавливается после пластической операции, сделанной в США. Виктория решила компенсировать затраты и создала платный канал, в котором пообещала выложить фото после операции. За доступ нужно было заплатить 1300 рублей.

По мнению Бони, она — «главный ньюсмейкер страны». Телеведущая напомнила, что не живет в России уже 12 лет, но при этом ее имя не сходит «с главных новостных лент». Виктория заявила, что не позволит злорадствовать над тем, что ее внешность далека от идеала. Знаменитость отметила: она не готова развлекать публику бесплатно.

Спустя время Виктория решила повысить ставки. Теперь она требует от подписчиков полмиллиона долларов за фото после операции. «Если не хотите, дайте мне возможность восстановиться, дайте мне еще несколько месяцев, чтобы прийти в себя», — обратилась к публике Боня.

Ранее Виктория Боня назвала «уткой» новости о проверке МВД по факту мошенничества. Подробности смотрите в этой статье.