Сыгравшая Пугачеву актриса Ауг считает, что певицу нельзя вычленить из ДНК россиян

Сыгравшая Аллу Пугачеву актриса Юлия Ауг считает, что певицу нельзя вычленить из ДНК россиян. Об этом сообщает издание StarHit.

28 сентября 2023 года в Каннах представят пьесу «Айсберг». В постановке Ауг исполнила роль Аллы Пугачевой. В беседе с журналистами артистка рассказала о своем отношении к певице.

По мнению Юлии, несмотря на негатив в адрес Пугачевой, никто не может превзойти ее талант и популярность. Ауг назвала певицу «величайшей».

«Как бы ни работали с образом певицы, именем, ее невозможно вычленить из ДНК россиян», — высказалась звезда «Контейнера».

Также Юлия рассказала о постановке «Айсберг». Она сыграла сумасшедшую, вообразившую себя Пугачевой. По сюжету, чтобы избавить женщину от навязчивой идеи, ее отправили в психбольницу.

«История о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну. Когда Пугачева уехала из России, она подумала, что может заменить артистку», — сообщила Юлия.

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