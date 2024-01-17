Таганский суд Москвы зарегистрировал иск к Насте Ивлеевой на 1 млрд рублей. Об этом сообщает издание ТАСС.

В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к блогерше, от которой требуют 1 млрд за компенсацию морального ущерба. По информации источника, соответчиком по иску является известный оператор связи.

В аналогичном иске, который ранее вернул заявителям Хамовнический суд, указывалось, что Ивлеева причинила истцам существенные «нравственные страдания». Также требовался запрет для проведения Ивлеевой культурных мероприятий на территории РФ.

На данный момент ни Настя, ни ее официальные представители никак не комментировали иск на 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что Настя Ивлеева вернулась в Москву и продолжила разгребать проблемы после «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актриса Анастасия Мельникова впервые за долгое время решила выйти в свет.