Настя Ивлеева вернулась в Москву и продолжила разгребать проблемы после «голой» вечеринки

Блогер Настя Ивлеева вернулась в Москву из Санкт-Петербурга. Это случилось 14 января.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник сообщает, что 15 января Ивлеева решала вопросы в центре Москвы.

До этого появилась информация об отъезде блогера в Дубай после «голой» вечеринки. Ивлеева дала понять, что это фейк, опубликовав видео из Петербурга. Она сообщила, что встречает праздники с близкими, и посоветовала меньше сидеть в Интернете.

Ранее мы писали со ссылкой на РЕН ТВ, что участники декабрьского мероприятия, организованного Ивлеевой, лишились рекламных контрактов. Напомним, вечеринку посетили многие звезды: певцы Филипп Киркоров и Дима Билан, артистки Лолита и Ольга Орлова. Некоторые исполнители стослкнулись с последствиями: так Киркорова стали вырезать из новогодних эфиров, сняли с афиши фильма. Лолита лишилась концертов.