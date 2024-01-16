Актриса Анастасия Мельникова впервые за долгое время решила выйти в свет

54-летняя актриса Анастасия Мельникова впервые за долгое время вышла в свет. Ее сопровождала единственная дочь Мария.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» посетила премьеру фильма «Воздух» в Москве. Она заметно похудела. Мельникова была в одежде черного цвета с серым шарфом на шее. Дочь, напротив, оделась на премьеру во все светлое.

На появление Мельниковой обратил внимание сайт Woman.ru.

Напомним, актриса жаловалась на проблемы со здоровьем, из-за них она была вынуждена принимать гормональные препараты. Это сказалось на внешности актрисы: она набрала вес и стала комплексовать.

Долгое время врачи не могли поставить диагноз. Позже болезнь удалось победить, и актриса начала возвращаться к прежней жизни.

Ранее она говорила, что в ее жизни были полтора тяжелых года. Несколько лет она не имела возможности праздновать день рождения, и выражала надежду, что с 55 лет, наконец, начнет собирать всех дома.