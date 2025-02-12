Тает на глазах: в Сети обеспокоены состоянием Седоковой после смерти Тиммы

По словам Анны, ей важно огородить сына Гектора от сплетен, появившихся после кончины Яниса. Артистка не скрывает, что, несмотря на плохое самочувствие, все время уделяет наследнику. Так, певица показала кадры, на которых он лежит в кровати с собакой и смотрит ТВ.

«Если коротко вам рассказать о моей жизни», — написала она.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова появится в образе бомжа на телевидении. Подробности читайте в этой новости.

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