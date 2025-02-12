Тает на глазах: в Сети обеспокоены состоянием Седоковой после смерти Тиммы
© Starface.ru
Сильно похудевшая из-за Яниса Тиммы певица Анна Седокова показала фото в полный рост. Артистка рассказала о жизни после трагедии в соцсети.
Узнав о смерти Яниса, Анна попала в больницу с нервным срывом. Стресс и пережитая травля сказались не внешности артистки. Седокова, известная пышными формами, сильно исхудала: на кадре видны точеные скулы, рельефный живот и стройные ноги. Увидев снимок, поклонники обеспокоились состоянием знаменитости.
По словам Анны, ей важно огородить сына Гектора от сплетен, появившихся после кончины Яниса. Артистка не скрывает, что, несмотря на плохое самочувствие, все время уделяет наследнику. Так, певица показала кадры, на которых он лежит в кровати с собакой и смотрит ТВ.
«Если коротко вам рассказать о моей жизни», — написала она.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова появится в образе бомжа на телевидении. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что Настя Ивлеева впервые после свадьбы показала обручальное кольцо с бриллиантом.