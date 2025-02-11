Певица Анна Седокова появится в образе бомжа на телевидении. Об этом сообщает сайт Первого канала.

Певица Анна Седокова приняла участие в новом выпуске шоу «Три аккорда» — она исполнит песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» группы «Белый орел».

Интересно, что знаменитость загримируют под бомжа. Сама Седокова рассказала, что специально просила гримеров не делать ее красивой. Судя по кадрам анонса, певицу оденут в рваную одежду, а на ее лице нарисуют синяки и ссадины.

Напомним, Анна Седокова постепенно начала выходить в Сеть после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Сейчас с участием Седоковой также выходит шоу «Выжить в Самарканде».

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова отправится на гастроли по России после смерти экс-мужа Яниса Тиммы.