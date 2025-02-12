«Счастливая жена»: Настя Ивлеева «засветила» обручальное кольцо с бриллиантом
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Настя Ивлеева впервые после свадьбы показала обручальное кольцо с бриллиантом. Блогерша «засветила» украшение в Telegram-канале.
В конце 2024 года Настя объявила, что вновь вышла замуж. Ее избранником стал дальний родственник Никиты Михалкова Филипп Бегак. Блогерша не скрывает радости от нового статуса и регулярно делится семейными снимками. На этот раз она опубликовала 2 фото: на одном — Ивлеева хвастается ужином, приготовленным для супруга, на другом — демонстрирует обручальное кольцо с бриллиантом.
Внимательные подписчики заметили, что на безымянном пальце правой руки есть еще одно украшение — лаконичное кольцо, купленное для церемонии в ЗАГСе.
«Все еще не определюсь: я счастливая жена или дядя Вова», — написала знаменитость.
Ранее Прохор Шаляпин вступился за Ивлееву и призвал винить в вечеринке других людей. Подробности читайте в этой новости.
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