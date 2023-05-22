«Таблетки не помогают»: Юлия Высоцкая сообщила о проблемах со здоровьем у Кончаловского

В последнее время все внимание публики приковано к Юлии Высоцкой, и причиной подобного стала критика ее кулинарных рецептов. Знаменитость отказалась от комментариев. Вместо этого она уехала из страны. Как оказалось, на долю Юлии выпало новое испытание. Об этом супруга известного режиссера сообщила в своем Telegram-канале.

Высоцкая вышла на связь и заговорила о серьезной проблеме со здоровьем у мужа. Как выяснилось, Кончаловский страдает от «адской аллергии» на собак, от которой не спасают даже специальные таблетки. Вот почему Юлия пожаловалась на то, что не может завести домашнего питомца.

«У него аллергия не на шерсть, а на какой-то внутренний секрет, вырабатываемый то ли в слюне, то ли как-то еще. Таблетки не помогают», — высказалась Высоцкая.

По словам знаменитости, если бы в доме была собака, ей «было бы с кем поговорить».

Ранее мы писали о том, что затравленная Юлия вышла на связь после скандала вокруг ее рецептов. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Наталья Подольская эмоционально обратилась к сыну Преснякова после неловкой ситуации. Высказывание артистки читайте в этой статье.