Затравленная Юлия Высоцкая впервые вышла на связь после скандала вокруг ее рецептов

Несколько недель назад в Сети распространились фрагменты из старых выпусков кулинарного шоу «Едим дома», которое много лет вела Юлия Высоцкая. Программа была рейтинговая, и зрителям действительно нравилось то, что показывала актриса. Однако спустя 20 лет передачу буквально разобрали на мемы. А все дело в «уникальных» рецептах.

Сгоревший шашлык, растекшиеся сырники, макароны с алкоголем – и это лишь начало списка кулинарных шедевров Высоцкой. Сначала пользователи лишь подшучивали над этим, называя каждый провал на кухне методом Юлии. Однако постепенно все начало приобретать совсем другие масштабы. Люди стали переходить на оскорбления. Причем касались они не только блюд, но и личности ведущей.

Несмотря на то, что скандал уже длится долгое время, сама Высоцкая предпочитала никак не комментировать происходящее. Но ее близкие делились, что она серьезно переживает из-за критики. По слухам, у нее даже ухудшилось психологическое здоровье. Но судя по всему, артистка все-таки смогла справиться с хейтом.

В личном блоге Юлия выставила новую фотографию с моря. На ней актриса улыбалась и совершенно не показывала вида, что ее как-то задевают шутки в Сети. «Немного солнца в холодной воде», - оставила подпись она, но ни слова не сказала про скандал с рецептами.