Смущалась и волновалась: Подольская обратилась к сыну Преснякова после неловкой ситуации

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются самой обсуждаемой парой отечественного шоу-бизнеса. Супруги уже давно вместе, но, несмотря на это, публика регулярно приписывает им развод и многочисленные измены со стороны музыканта. Кроме того, общественность интересуется и взаимоотношениями Натальи с Никитой Пресняковым, сыном Владимира от Орбакайте. На днях певица вышла на связь и приоткрыла семейную тайну.

Дело в том, что у Никиты был день рождения. Молодой человек написал трогательный пост, в котором он поблагодарил за заботу близких людей и рассказал о своем счастье. Подольская не смогла оставить без внимания высказывание Преснякова и эмоционально к нему обратилась: «Любимый наш мальчик».

Как выяснилось, Наталья познакомилась с пасынком, когда ему было 15 лет. Их первая встреча прошла в ресторане. По воспоминаниям артистки, тот день заставил ее испытать волнение.

«Он пришел, а Володя говорит: "Никитон, знакомься, это Туся — мама твоей будущей сестрички», — высказалась певица.

Тогда Подольской показалось, что супруг подобрал не самые подходящие слова для знакомства с Никитой. К счастью, его высказывание не привело к конфликту, и звездное семейство прекрасно провело время.

Ранее мы писали о том, что Наталья приревновала Владимира к известной актрисе после посещения эротического шоу. Подробности смотрите в этой статье.