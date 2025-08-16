«Сюрпризом приехал к любимой»: Дмитрий Тарасов навестил жену после отдыха с моделями
Оскандалившийся после отдыха с моделями Дмитрий Тарасов снова приехал в Сочи, но уже к жене. Футболист выложил в микроблог трогательные кадры со встречи с возлюбленной.
В конце июля в Сети появилась провокационная фотография, на которой 38-летний спортсмен проводит время в Сочи с Натальей Свистуновой и Кристиной Смит. Кадры опубликовали сами девушки, а затем модели рассказали, как Тарасов хотел взять номер телефона у одной из них.
Сам же футболист утверждает, что уже привык к критике со стороны общественности. Более того, он уверен, что негативные комментарии о нем и его семье пишут фанаты его бывшей жены Ольги Бузовой.
В своих социальных сетях Тарасов поддерживает образ хорошего семьянина и отца пятерых детей, а сегодня он решил поделиться с подписчиками трогательным видео с женой. Дмитрий показал, как берет билеты, садится в самолет и летит до Сочи, где сейчас находится Анастасия Костенко.
Футболист нашел возлюбленную на пляже, после чего растроганная Анастасия нежно поцеловала мужа.
«Сюрпризом приехал к любимой. В принципе, что предложение делал, что сюрприз — ответ один и тот же: «Ты чего?» Люблю», — прокомментировал Тарасов.
