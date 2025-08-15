«Им просто дают указания, и идет кибербуллинг»: Тарасов обвинил экс-жену Бузову в травле его семьи

Футболист Дмитрий Тарасов высказался о хейте в сторону его семьи и заявил, что негативные комментарии пишут поклонники его бывшей жены Ольги Бузовой. Спортсмен уверен, что травля продолжается уже много лет, так как он бросил телеведущую. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Москва 24».

По признанию Тарасова, он уже давно привык, что их с женой Анастасией Костенко критикуют в соцсетях. Последний скандал разгорелся совсем недавно – две модели из Сочи пытались выставить футболиста неверным мужем, который в командировке искал номера девушек. Однако Дмитрий не может смириться с тем, что злопыхатели пишут гадости и о его детях.

Тарасов уверен, что у него адекватная аудитория, которая его поддерживает. А вот хейтят семью поклонники бывшей возлюбленной.

«Я думаю, это все идет из прошлой жизни моей. Вот эти фанаты, аудитория одного человека, которая двигается за нами поэтапно, им просто дают указания, и идет кибербуллинг. Эхо прошлых отношений. Я так думаю. У меня аудитория — все семейные», - поделился спортсмен.

К слову, в Сети многие не поддержали Дмитрия и отметили, что Бузова уже давно отпустила эти отношения, поэтому не стала бы заказывать травлю.

«Еще пусть скажет, что Бузова сама эти указания раздает. Какой же он смешной», «У него до сих пор во всем Бузова виновата, бред», - негодуют пользователи.

Ранее у Дмитрия Тарасова обнаружили долг перед налоговой в 4 млн рублей.