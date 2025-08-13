7-летняя дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко заявила, что должна похудеть

7-летняя дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сообщила, что должна похудеть. Футболист опубликовал ролик с наследницей в соцсети.

Дмитрий Тарасов устроил викторину для дочерей Миланы и Евы. Спортсмен спрашивал их про семью, увлечения, мечты и маму. Милана ответила, что считает Костенко доброй, и поблагодарила ее за заботу. Как выяснилось, модель следит за питанием 7-летней дочки, чтобы та не поправилась.

«Мама следит за моим питанием, потому я взрослая и должна худеть. Когда люди становятся взрослыми, у них чуть-чуть живот растет», — высказалась дочь Тарасова.

Увидев ролик, пользователи Сети раскритиковали звездную пару. По их мнению, ребенку рано думать о диетах.

«Родители, вы чего там? С ума сошли?» — возмутились подписчики.

Существует вероятность, что супруги следят за питанием дочки из-за ее спортивных тренировок.

