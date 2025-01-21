Сына Валерия Золотухина от Ирины Линдт назвали реинкарнацией отца

Внебрачный сын актера и режиссера Валерия Золотухина от Ирины Линдт, 20-летний Иван, растет точной копией своего отца. На это обратил внимание Telegram-канал «Звездная пыль».

«Напоминает реинкарнацию отца. Парень учится в театральной школе Олега Табакова. Даст еще всем жару, судя по всему», — восторгаются администраторы канала.

Напомним — разница в возрасте между Золотухиным и Линдт составляла без малого 30 лет. Иван родился в 2004 году, когда его отцу было 63 года. И, хотя Золотухин не стал разводиться с женой и регистрировать отношения с Линдт, после его смерти в 2013 году последняя заявила, что больше никогда не будет с другим мужчиной — потому что отец Ивана, по ее словам, был главной любовью ее жизни. В то же время Ирина подчеркивала, что с супругой Золотухин жил уже без сильных чувств, просто как с родственницей.

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