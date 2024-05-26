«Думаю, у него был не один роман при жене»: Ирина Линдт раскрыла тайны личной жизни Валерия Золотухина

Актриса Ирина Линдт, которая родила внебрачного сына от народного артиста РСФСР Валерия Золотухина, поделилась подробностями его личной жизни. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ последняя любовь актера заявила, что у него наверняка были романы во время второго брака.

По словам Ирины Линдт, у Валерия Золотухина были такие отношения с его второй супругой, скрипачкой Тамарой Гусевой, что он мог не скрывать свои интриги на стороне. Более того, актриса уверена, что у артиста были романы во время брака.

«До меня, я думаю, у него был не один роман при жене. Он вообще мог ничего не скрывать, не боялся, что что-то узнают», — заявила Ирина Линдт.

Артистка отметила, что к тому моменту Валерий Золотухин и его жена прожили вместе около 30 лет. По мнению Ирины Линдт, супругов связывала скорее привычка, чем настоящая любовь. Актриса считает, что они были друг для друга просто людьми, которые живут вместе на протяжении многих лет.

«Из того, что он мне говорил, я понимала, что они жили просто уже как родственники. 30 лет живут вместе. Семья — не то чтобы любовь, это просто люди, которые долго живут вместе», — поделилась знаменитость.

Когда Ирина Линдт и Валерий Золотухин познакомились, актер был женат. Однако между артистами все же начался роман, а в 2004 году актриса родила от возлюбленного сына Ивана. По словам знаменитости, Валерий Золотухин стал для нее первой любовью, а она для него — последней. Артистка призналась, что после смерти актера она не смогла построить новые отношения.

«Это был единственный мужчина в моей жизни, которого я любила», — заключила актриса.

Напомним, Валерий Золотухин ушел из жизни 30 марта 2013 года от осложнений, вызванных опухолью головного мозга, спустя почти три месяца после поставленного ему диагноза.

Ранее мы писали о том, что Ирина Линдт рассказала о сыне от Валерия Золотухина.