Сын Тины Канделаки вышел в свет с возлюбленной, которую называют копией его мамы
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23-летний сын Тины Канделаки вышел в свет с возлюбленной, которую называют копией его матери. Леонтий поделился кадрами с красной дорожки в соцсети.
В Москве состоялась церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, которую посетили многие звезды, в том числе и сын Тины. Актер вышел на красную дорожку с возлюбленной и приветливо махал прессе.
Известно, что Леонтий состоит в отношениях уже два года. Он не скрывает избранницу, выходит с ней в свет, посвящает ей посты, но не называет имени. Его девушка — творческая личность, далекая от шоу-бизнеса.
К слову, возлюбленную актера не раз сравнивали с Тиной. Пользователи Сети убеждены, что она — копия Канделаки.
«Похожа на маму Тину», — пишут фолловеры.
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