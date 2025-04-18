Сын Тины Канделаки вышел в свет с возлюбленной, которую называют копией его мамы

23-летний сын Тины Канделаки вышел в свет с возлюбленной, которую называют копией его матери. Леонтий поделился кадрами с красной дорожки в соцсети.

В Москве состоялась церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля, которую посетили многие звезды, в том числе и сын Тины. Актер вышел на красную дорожку с возлюбленной и приветливо махал прессе.

Известно, что Леонтий состоит в отношениях уже два года. Он не скрывает избранницу, выходит с ней в свет, посвящает ей посты, но не называет имени. Его девушка — творческая личность, далекая от шоу-бизнеса.