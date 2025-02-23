«Женились и отупели. Нельзя так деградировать»: Тина Канделаки резко высказалась о мужчинах

Телеведущая Тина Канделаки резко высказалась на тему отношений и публично раскритиковала мужчин. В личном блоге журналистка заявила, что разочаровалась во многих «деградирующих» знакомых и призвала мужчин не жениться на «тупых» женщинах.

По мнению знаменитости, мужчина неизбежно деградирует рядом с глупой женщиной. Тина Канделаки обратилась к представителям сильного пола и посоветовала им внимательнее относиться к выбору спутницы жизни. Телеведущая отметила, что «нельзя так деградировать».

«Общаюсь с некоторыми людьми и понимаю… Мужчины, не женитесь на тупых женщинах, потому что от тупых женщин вы тупеете. Это какая-то катастрофа. Раньше вы были умными, и как-то я вас такими запомнила, а потом вы женились и отупели. Не тупите, пожалуйста, как можно дольше. А если уже женились на тупых, ну хотя бы образовывайте их. Ну хоть куда-то надо двигаться. Нельзя так деградировать к 50 годам. Крик души. Задумайтесь», — заявила Тина Канделаки.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина высказалась о мужчинах, которые не желают жениться спустя пять лет отношений. Телеведущая назвала такое поведение «стремониной» и призвала девушек «не терять время».