Сын Софии Ротару обратился к 50-летней жене в особенный день

Сын певицы Софии Ротару Евдокименко публично поздравил жену с 50-летним юбилеем. Он опубликовал в соцсетях фотографию супруги и посвятил ей несколько слов.

Единственный наследник знаменитости Руслан Евдокименко не так часто ведет личный микроблог, но в особенный день для жены опубликовал признание.

«С днем рождения, моя любовь», — поделился бизнесмен.

Ротару часто говорила в интервью, что тепло относится к своей невестке, и это взаимно. Звезда отмечала, что довольна выбором сына. Светлана тоже присоединились к семейному бизнесу, она является стилистом и директором свекрови.

Напомним, что Светлана и Роман поженились в 1994 году. Тогда же у них родился сын, который получил свое имя в честь деда – украинского музыканта, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. В 2001 году произошло пополнение в семействе – родилась дочь. Девочка получила имя в честь бабушки – София. Артистка рассказывала, что внуки живут в США.

Ранее мы писали о том, что бывший директор Ротару заявил, что охрана в «Крокусе» стоила от 200 тыс. рублей. По его словам, вооруженной охраны нет ни в «Крокусе», ни на других концертных площадках нашей страны.

Также стало известно, почему София Ротару враждовала с Аллой Пугачевой. Правду рассказал продюсер Виктор Кинн.