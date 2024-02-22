«Цену себе знала»: раскрыта причина вражды Пугачевой и Ротару

Продюсер Виктор Кинн рассказал, почему враждовали две популярные на отечественной сцене артистки Алла Пугачева и София Ротару. По его словам, дело было в большом гоноре украинской исполнительницы. Обе певицы получали приличные деньги за выступления и поэтому соревновались за звание первой вокалистки страны.

Кинн подчеркнул, что у Ротару всегда были мощные вокальные данные. Поэтому в российском шоу-бизнесе она легко составляла конкуренцию Примадонне.

«Человек с очень большим гонором, цену себе знала. Голосина у нее был, конечно, слава Богу!» - поделился продюсер в беседе с NEWS.ru.

Также Виктор заявил, что София никогда не изменяла себе, сохраняла свой «специфический образ». И действительно, по словам эксперта, она не особо любила Пугачеву. Это было взаимно. Артистки даже старались не пересекаться и не участвовать в одних и тех же концертах.

Напомним, что на данный момент обе артистки не выступают и находятся за границей. Но если Алла Борисовна периодически выходит на связь, демонстрируя поклонникам семейную жизнь, то ее коллега предпочитает быть в тени и не появляться в публичном пространстве.

Ранее продюсер Виктор Кинн рассказал, как Алла Пугачева получила звание Примадонны.