Бывший директор Ротару заявил, что охрана в «Крокусе» стоила от 200 тыс. рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Сергей Дворцов, который некоторое время работал вместе с Софией Ротару знает, как организовывались концерты знаменитостей в «Крокус Сити Холле». По словам продюсера, вооруженной охраны нет ни в «Крокусе», ни на других концертных площадках нашей страны.

«Я 25 лет работаю в шоу-бизнесе и могу сказать, что ее нет нигде. При этом самая строгая охрана всегда была в Кремлевском дворце и в Крокусе. Списки всех людей, которые могут пройти за кулисы во время концерта, нужно было подавать минимум за неделю, а вообще — за месяц до даты выступления», — рассказал он.

Для проведения концерта команда артиста должна была заключать несколько контрактов: на аренду зала, дежурство «скорой помощи» и охрану помещения.

«В „Крокус Сити“ была самая дорогая охрана из всех российский городов. Платили все артисты, которые хотели там выступать. Охрана, по моим данным, стоила от 200 тысяч рублей и выше», — рассказал он.

При этом Дворцов заявил, что в других городах контракт с ЧОП в среднем стоит 15−20 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что адвокат Жорин назвал владеющих «Крокусом» Агаларовых добросовестными людьми.