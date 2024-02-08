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Опубликовано 08 февраля 2024, 15:22
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Сын Ротару двумя словами ответил на новость о конфискации ее имущества в Крыму

Сын Ротару двумя словами ответил на новость о конфискации ее имущества в Крыму

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

У сына певицы Софии Ротару Руслана Евдокименко поинтересовались по поводу возможной конфискации имущества артистки в Крыму. На это родственник отреагировал двумя словами.

«Без комментариев», - сказал Евдокименко изданию «Абзац».

Напомним, виллу артистки в Ялте, которая досталась Ротару бесплатно, предложили национализировать и отдать под Дворец бракосочетания.

Ранее говорилось, что на месте в 1897 году был построен особняк, архитектором выступил Николай Краснов. Но Ротару все перестроила, а дом почти полностью снесла. Вместо памятника архитектуры она построила дорогой отель. Певица собиралась продать его за 2,2 млрд рублей.

Сейчас Ротару редко выходит на связь и отказалась от выступлений в России. Она не общается с журналистами, ведет закрытый образ жизни.

В декабре 2023 года мы писали, что исполнительница прервала молчание и поздравила сына с годовщиной свадьбы.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
София Ротару
певица
вилла
сын