Почти полностью снесла особняк: вилла в Крыму досталась Софии Ротару бесплатно

Певица София Ротару получила виллу в Ялте бесплатно. Об этом сообщила представитель «Русской общины Крыма» в Ялте Ирина Алексеева.

По ее словам, особняк построили в 1897 году, архитектором выступил Николай Краснов. Здание возведено в неомавританском стиле. В нем располагались купальни Роше.

«После того, как ей передали этот особняк, она его перестроила, почти полностью его снесла, несмотря на то, что это был памятник архитектуры», - сказала Алексеева RT.

На месте особняка возвели дорогой отель. В планах певицы было продать его за 2,2 млрд рублей.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил передать виллу под Дворец бракосочетания. Он объяснил: недвижимость расположена на набережной в центре города, что подходит для этих целей.