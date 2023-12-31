София Ротару вышла на связь и поздравила с годовщиной свадьбы сына Руслана, об этом сообщает Kp.ru.

Долгое время о Софии Ротару ничего не было слышно. Певица избегает публичности уже год, она отказывается от выступлений даже на частных мероприятиях. Однако ради единственного сына Ротару прервала длительное молчание и вышла на связь.

Журналисты заметили, что певица выложила новый пост в соцсетях, который она посвятила годовщине свадьбы сына Руслана с его супругой. На снимке 53-летний наследник Ротару обнимает жену на фоне одного из европейских городов.

Ротару сопроводила фото короткой подписью «Поздравляю» с эмоджи сердца.

Напомним, по слухам сын певицы сейчас живет в Италии. Именно там Ротару приобрела недвижимость. При этом оформлено жилье на сына Руслана Евдокимова.

Ранее мы писали о том, что 76-летняя певица София Ротару страдает из-за проблем с памятью и мышлением. По словам общественного деятеля Романа Худякова, именно это послужило причиной для отказа певицы от выступлений.