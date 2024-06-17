Сын политика Владимира Жириновского получил в наследство от отца 3 млрд рублей. Олег Жириновский рассказал о завещании политика в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Согласно завещанию, Жириновский оставил детям лицевые счета и недвижимость. Каждый наследник получил по 6% от общего дохода. В итоге Олег унаследовал 3 млрд рублей.

«И 20% от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около 3 миллиардов рублей. Я вступил в это наследство», — рассказал сын политика.

Также Олег добавил, что 70% всех сбережений получила партия ЛДПР. Этих денег должно хватить на две предвыборные кампании.

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