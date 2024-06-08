Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что Кологривый может сыграть молодого Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже несколько месяцев идет обсуждение вокруг того, кто же может сыграть Владимира Жириновского в документальной картине о политике. Активно ходили слухи о том, что главную роль исполнит Никита Кологривый. Однако позже эту информацию опровергали.

Теперь же к кандидатуре Кологривого снова вернулись, заявил нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты. Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров, „Первый канал“. Уверены, что это будет действительно исторический сериал», — объяснил он.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Политика в феврале госпитализировали с подозрением на коронавирус, у него диагностировали сепсис, анемию, проблемы с почками и со слухом, а также поражение 75 процентов легких.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева сцепилась с Викторией Боней из-за Никиты Кологривого.