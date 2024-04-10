Сын певицы Жасмин готовится к свадьбе

Сын певицы Жасмин обвенчался с невестой Евой по еврейской традиции. Артистка поделилась откровением с порталом Леди Mail.ru.

Сын Жасмин Михаил обрел счастье с девушкой по имени Ева. 8 апреля молодые люди обвенчались по еврейской традиции. По словам Жасмин, теперь пара готовится к свадьбе.

Артистка отметила, что ей удалось наладить дружеские отношения с Евой. Теперь Жасмин мечтает о внуках.

Также знаменитость рассказала о хейте в адрес ее детей. По словам Жасмин, за годы в шоу-бизнесе она «обросла броней», однако едкие комментарии про наследников доставляют ей боль.

«Что должно быть за воспитание у человека, чтобы он мог написать мне в комментариях: «А девочке-то вашей надо похудеть!». У меня это в голове не укладывается», — высказалась артистка.

Ранее сообщалось, что 12-летняя дочь Жасмин достигла религиозного совершеннолетия. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что 38-летняя супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans.