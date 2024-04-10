Мировая супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда

38-летняя супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans. На сайте уже появились новые кадры со знаменитостью.

СМИ пишут, что бренд запустил масштабную рекламную компанию, лицом которой стала модель, известная по всему миру. На новых кадрах Ирина Шайхлисламова (настоящая фамилия модели, – Прим. ред.) позировала в повседневных образах. Она примерила черный рваный топ на белой майке и ультракороткие шорты, разбавив образ длинным бежевым тренчем. Модели сделали легкий макияж и небрежную прическу.

Пока сама Ирина никак не прокомментировала совместную работу с брендом, но поклонники восхищены выбором бренда. В комментариях они отмечают, что Шейк прекрасно выглядит в одежде и приковывает взгляды своей естественной красотой.

Ранее мы писали о том, что певица Виктория Дайнеко сравнила себя с моделью Ириной Шейк. Артистка порассуждала о том, что у них с супермоделью одинаковые взгляды на некоторые вещи. Так, в одном из интервью Дайнеко прочитала, что Ирина любит «спать и есть». Точно такие же слова были в профайле исполнительницы во время ее участия в популярном проекте «Фабрика звезд».

Также стало известно о том, что певица Жасмин готовится к внукам. В интервью звезда призналась, что у ее сына будет свадьба этим летом. Она знакома с невесткой и уже мечтает, чтобы у них были дети. По словам артистки, она хотела быть молодой бабушкой.