«Теперь девочка считается взрослой»: дочь Жасмин достигла религиозного совершеннолетия

Наследнице певицы Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова) Маргарите 7 февраля исполнилось 12 лет. Артистка трогательно поздравила свою дочь с днем рождения в социальных сетях.

12-летие — важный возраст в иудаизме, день Бар-Мицвы (достижение еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия — прим. «Страсти»).

«По традиции нашего народа, в этот день девочка начинает считаться взрослой, получает возможность исполнять заповеди и уже сама, а не ее родители, несет перед Всевышним ответственность за свои поступки», — объяснила Жасмин на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

46-летняя исполнительница хита «Дольче Вита» опубликовала трогательный снимок, где прижимает к своей щеке дочь.

Артистка заверила, что Маргарита всегда может обратиться к ней за поддержкой, поскольку всегда останется для матери ребенком. Также она призналась наследнице в любви.

Певица — мама троих детей. В первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым у нее родился сын Михаил. Также она воспитывает дочь Маргариту и сына Мирона, которых родила от второго супруга, бизнесмена Илана Шора.

В конце прошлого года стало известно, что наследник артистки решил жениться. Михаил вышел в свет с избранницей и объявил, что сделал ей предложение. Его будущей супругой станет фигуристка Ева Хачатурян. Певица раскрыла свое отношение к невестке.