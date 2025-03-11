«Я в порядке, я выживу»: Лариса Долина вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья

Певица Лариса Долина вышла на связь с поклонниками после сообщений о том, что мошенники взломали ее аккаунты в мессенджерах. В личном блоге артистка поблагодарила всех сочувствующих и заявила, что никогда ни у кого не просила денег.

По словам Долиной, злоумышленники разослали от ее имени сообщения, якобы она срочно нуждается в деньгах из-за «неприятного события».

«Я в порядке, я выживу! И я никогда бы не написала ничего подобного. Ложь абсолютная <…> Так что никогда денег я ни у кого просить не буду. Блокируйте мошенников, берегите себя и своих близких», — заявил исполнительница хита «Погода в доме».

Кроме того, Лариса Александровна прокомментировала появившиеся в Сети слухи о проблемах со здоровьем. По словам Долиной, она находится в «полном здравии».

«Скажите, пожалуйста, я произвожу впечатление больного человека? Наверное, нет. У меня все в порядке», — заключила певица.

Напомним, 10 марта появились сообщения, что Лариса Долина якобы обратилась за помощью к врачам из-за травмы плеча.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Исполнительница отдала им около 200 млн рублей и продала элитную квартиру в Москве.

Ранее Долина рассказала на допросе, что поверила злоумышленникам после видео на фоне российского флага и портрета президента РФ Владимира Путина.