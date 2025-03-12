Сольный концерт Дианы Арбениной в Самаре оказался под угрозой срыва: известна причина

В Самаре сольный концерт певицы Дианы Арбениной оказался под угрозой срыва. Мероприятие должно состояться 29 марта во Дворце спорта имени Высоцкого, однако местные жители выступают за его отмену.

Как пишет aif.ru, самарский активисты начали обращаться к губернатору региона с просьбой запретить концерт Арбениной, так как певица негативно публично высказывалась об СВО. Кроме того, артистке припомнили выступление в Киеве в 2014 году, в ходе которого она якобы извинялась перед украинцами.

Представители Минспорта Самары ответили общественникам, что «Самара Арена», которая управляет дворцом, где должен состояться концерт Арбениной, всегда мониторит открытые источники и базы различных ведомств перед тем как дать согласие на проведение мероприятия с участием того или иного артиста. При этом проверка Дианы Арбениной не выявила причин для отказа.

«Ее тексты проверили, и они не были определены как экстремистские. Сама Арбенина также не включена в перечень запрещенных организаций или иноагентов», - приводит издание слова представителя ведомства.

Напомним, Диана Арбенина не поддержала страну в непростое время. При этом автор хита «Секунду назад» продолжила планировать в РФ концерты. В итоге в прошлом году было отменено сразу несколько выступлений артистки после возмущения публики. Более того, глава ФПБК Виталий Бородин призывал запретить знаменитости зарабатывать в России.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Диана Арбенина приобрела два дома в США, один из которых стоит 850 тысяч долларов (75 миллионов рублей по текущему курсу). В 2023 году она продала недвижимость разным компаниям, владельцем которых оказался некий Александр Тарелкин.