Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн у сети кинотеатров за показ фильма «Мистер Нокаут» без разрешения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, учредитель-гендиректор компании «Кинодом», Артем Михалков, вместе с АО «Телекомпания» подал иск в арбитражный суд на сеть кинотеатров. Причина — ответчик показывал фильм «Мистер Нокаут», но не оплатил лицензию. Суд встал на сторону истцов, теперь сеть должна 4,4 млн за лицензию и 1,2 млн рублей штрафа. Сторона Михалкова подтвердила эту информацию.

Режиссером фильма является Михалков-младший. Картину о советском боксере Валерии Попенченко выпустили в 2022 году. Фильм собрал в прокате 3,9 млн долларов.

Ранее сообщалось, что прибыль «Бесогона» Никиты Михалкова за год выросла на 20 миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.

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