Агент Кристины Асмус высказалась о выдворении актрисы со съемочной площадки сериала

Накануне появилась информация о том, что 36-летнюю актрису Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф». Знаменитость якобы срывала график, ругалась с другими актерами и пыталась поменять сценарий. Агент Асмус Мария Нисанова опровергла эти новости, заявив, что работа над картиной не привела к каким-либо конфликтам.

Представитель актрисы отметила, что последний съемочный день прошел в штатном режиме. Съемочная группа поздравила актрису: ей подарили цветы, сделали фото на память, и Кристина отправилась за дочерью.

«Если так выгоняют со съёмочной площадки, то можно считать всех актёров беспощадно гонимыми. А главное, вовремя: по окончанию съёмочного периода», — объяснила агент в разговоре с Super.

Нисанова добавила, что лично согласовывает рабочий график Асмус, и все съемочные дни в итоге состоялись. Касаемо конфликта Кристины с коллегой по сериалу Матвеем Лыковым, представитель актрисы заявила, что «была свидетелем их теплой дружбы».

Обвиняли звезду «Интернов» и в попытке переписать сценарий и вписать ее в титры в качестве креативного продюсера. На это агент ответила, что любые изменения невозможны без согласования с представителем студии. Переговоров между студией и Кристиной на эту тему не велось, заключила Мария.

Тем временем, генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила информацию о выдворении Асмус со съемочной площадки «Склифа».