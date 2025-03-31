Прибыль «Бесогона» Никиты Михалкова за год выросла на 20 миллионов рублей

Режиссер Никита Михалков оказался еще и успешным бизнесменом. Выручка принадлежащей ему ООО «Бесогон» по итогам 2024 года выросла в два раза.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», выручка компании Михалкова в 2024 году составила 89 миллионов рублей, что на 26 миллионов больше, чем в 2023 году (63 млн рублей).

Кроме того, чистая прибыль организации также показала рост по сравнению с 2023 годом. Так, в прошлом году Михалкову удалось заработать 47 миллионов рублей, несмотря на блокировку канала «Бесогон» в YouTube, что на 20 миллионов больше предыдущего периода.

Ранее режиссер Никита Михалков в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов специальной премии «Золотая маска» выразил уверенность, что достоин премии меньше других, но не будет от нее отказываться.