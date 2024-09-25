Сын Наташи Королевой сменил имидж накануне свадебного путешествия

22-летний сын Наташи Королевой Архип сменил имидж накануне свадебного путешествия. Жена Архипа показала его в новом образе в соцсети.

Не так давно Архип и Мелисса Волынкина сыграли свадьбу. По данным СМИ, родители жениха покрыли расходы на организацию торжества. Также Наташа Королева и Сергей Глушко оплатили свадебное путешествие на Мальдивы. Архип и Мелисса заселились в дом с выходом на пляж. Как выяснилось, перед поездкой сын Наташи кардинально изменил имидж.

В личном блоге Мелисса показала видео с мужем, на котором заметна его новая прическа. Если раньше у Архипа были длинные волосы, то теперь он ходит с короткой стрижкой.