НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 сентября 2024, 10:01
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Сын Наташи Королевой сменил имидж накануне свадебного путешествия

22-летний сын Наташи Королевой сменил имидж накануне свадебного путешествия.
Сын Наташи Королевой сменил имидж накануне свадебного путешествия

© Starface.ru

22-летний сын Наташи Королевой Архип сменил имидж накануне свадебного путешествия. Жена Архипа показала его в новом образе в соцсети.

Не так давно Архип и Мелисса Волынкина сыграли свадьбу. По данным СМИ, родители жениха покрыли расходы на организацию торжества. Также Наташа Королева и Сергей Глушко оплатили свадебное путешествие на Мальдивы. Архип и Мелисса заселились в дом с выходом на пляж. Как выяснилось, перед поездкой сын Наташи кардинально изменил имидж.

В личном блоге Мелисса показала видео с мужем, на котором заметна его новая прическа. Если раньше у Архипа были длинные волосы, то теперь он ходит с короткой стрижкой.

Сын Наташи Королевой сменил имидж накануне свадебного путешествия

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Наташа Королева сняла на камеру невестку Мелиссу без зубов на Мальдивах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье и усомнилась в своей красоте.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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