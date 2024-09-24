Сопровождает сына в свадебном путешествии: Наташа Королева сняла на камеру невестку без передних зубов

Певица Наташа Королева отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы вместе с сыном Архипом Глушко и его молодой женой Мелиссой Волынкиной. В своем блоге невестка исплнительницы хита «Желтые тюльпаны» поделилась кадрами с отдыха, которые сняла ее знаменитая свекровь.

В опубликованном ролике Волынкина позирует на балконе отеля в тельняшке оверсайз и широком джинсовом комбинезоне. Волосы девушка собрала в небрежный хвост. При этом внимание пользователей привлекло отсутствие переднего зуба у невестки Королевой. Однако девушку дефект явно не смущал, так как она активно улыбалась на камеру.

«Мальдивы, Мальдивы! К рыбам, к рыбам», - прокомментировала за кадром Королева.

После ее слов Волынкина радостно подпрыгнула и призналась, что не может понять, не снится ли ей все происходящее.

«Я просто не могу понять…я еще сплю или нет», - не скрывала эмоций девушка.