Сын Михаила Боярского тайно развелся и стал отцом двоих детей. Об этом сообщает StarHit.

Сын актера Михаила Боярского Сергей тайно развелся с Екатериной Боярской. Он женился на новой избраннице, имя которой неизвестно. Об этом проговорился актер, который рассказал, что у него теперь шестеро внуков.

Эту информацию позже подтвердила старшая дочь политика Катерина Боярская.

«У папы две дочки и два сына», — рассказала она.

Журналисты предположили, что сыновья Сергея живут вместе с ним в Москве.

Напомним, Сергей Боярский женился на Екатерине в 1998 году. Причина развода супругов неизвестна.

Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский признался в своих слабостях. Он заявил, что ему нравится быть подкаблучником.

Мы также рассказывали о том, как Михаил Боярский отпразднует свое 75-летие.