Сын Михаила Боярского тайно развелся и стал отцом двоих детей
© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Сын Михаила Боярского тайно развелся и стал отцом двоих детей. Об этом сообщает StarHit.
Сын актера Михаила Боярского Сергей тайно развелся с Екатериной Боярской. Он женился на новой избраннице, имя которой неизвестно. Об этом проговорился актер, который рассказал, что у него теперь шестеро внуков.
Эту информацию позже подтвердила старшая дочь политика Катерина Боярская.
«У папы две дочки и два сына», — рассказала она.
Журналисты предположили, что сыновья Сергея живут вместе с ним в Москве.
Напомним, Сергей Боярский женился на Екатерине в 1998 году. Причина развода супругов неизвестна.
Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский признался в своих слабостях. Он заявил, что ему нравится быть подкаблучником.
Мы также рассказывали о том, как Михаил Боярский отпразднует свое 75-летие.