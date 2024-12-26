«Роскошных подарков он не любит»: как Михаил Боярский отпразднует 75-летие

Актер Михаил Боярский отмечает 75-летие. Однако юбилей он решил праздновать скромно. По словам его родных, никаких больших торжеств не предвидится, так как звезда театра и кино сам этого не хочет.

Оказалось, что от пышных вечеров в день рождения Боярский отказывается уже несколько лет. Вместо этого он предпочитает собираться только с самыми близкими. Исключением не стал и юбилей. Первую половину дня актер будет работать — встречать праздник на сцене стало уже его традицией. А затем к нему приедут родные.

«После спектакля в театр придут родные и несколько близких друзей, посидим, пообщаемся, без больших торжеств. Роскошных подарков он не любит. Радуется книгам», - рассказали Kp.ru в окружении артиста.

Отметим, что Боярский в последние годы практически не посещает светские мероприятия и редко дает интервью. Сейчас он посвящает себя семье. Сам он признавался — его главной задачей является быть дедушкой.

По словам его родных, свободного времени у актера, несмотря на возраст, немного. Он постоянно летает на съемки, репетирует в театре, а также занимается внуками.

Ранее Михаил Боярский рассказал о своих слабостях.