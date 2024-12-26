«Нравится быть подкаблучником»: Михаил Боярский признался в своих слабостях

Актер Михаил Боярский заявил, что не обладает качествами лидера. Об этом сообщает aif.ru.

26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет. Артист дал интервью журналистам, в котором рассказал, почему он отказывался от руководящих постов. В свое время Боярскому предлагали стать директором Театра им. Ленсовета в Петербурге, но он отказался. Вместо артиста на место назначили его супругу — Ларису Луппиан.

«У меня нет таких волевых качеств, как у супруги. Я слишком мягкотелый, не умею приказывать, распоряжаться. Да и не стоит. Завидую тем, кто может. Вот Ширвиндт был худруком, другие артисты удачно попали на эту должность. Я же не вожак стаи, а рядовой. Неплохой солдат, который выполняет приказы командиров», — рассказал он.

При этом Боярский признался, что рад назначению на пост своей жены. Артист подчеркнул, что ему нравится работать под началом супруги.

«Я бы даже сказал: нравится быть подкаблучником. Серьезное звание, которым горжусь», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский раскритиковал молодых актеров.