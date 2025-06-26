Сын Михаила Боярского назвал причину госпитализации артиста в Санкт-Петербурге

Сын Михаила Боярского рассказал об осложнениях у актера после операции. Его слова приводит Telegram-канал 112.

26 июня в СМИ появилась информация о госпитализации артиста в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что Боярскому потребовалось обследование в отделении сосудистой кардиологии. Как утверждает источник, сын актера подтвердил его госпитализацию: Боярский попал в больницу с осложнениями после операции.

Telegram-канал пишет, что после стентирования артерии у артиста возникли проблемы с ногой, требующие врачебного вмешательства.

Напомним, весной 2025 года Боярский упал со сцены и получил травму ребра. Из-за падения актер пропустил спектакли со своим участием.

Ранее актер Михаил Боярский назвал себя подкаблучником в браке с Ларисой Луппиан. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что помощница Филиппа Киркорова не стала отрицать болезненное состояние певца. Артист получил ожог на одном из концертов, но после выписки из больницы сразу же вернулся к светской жизни.