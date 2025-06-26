Помощница Филиппа Киркорова не стала отрицать болезненное состояние певца. Слова Екатерины Успенской приводит Woman.ru.

После выписки из больницы певец не дал себе время на восстановление и вернулся к светской жизни. Киркоров выступил на частном мероприятии, посетил дни рождения коллег, но, кажется, что пока ему это дается тяжело. Найдя кадры с вечеринок, поклонники встревожились из-за состояния артиста, который выглядит вялым и с трудом улыбается. Представитель Филиппа не стала обманывать публику и говорить, что с ним все в порядке. По словам Екатерины, Киркорову нужно больше времени на восстановление. При этом она отметила, что скоро состоится его возвращение на сцену.

«Конечно же, требуется время на восстановление. Но сейчас уже идет подготовка к большому выступлению», — заявила Успенская.

Отметим, сам Филипп не комментирует свое состояние и избегает общения с прессой на мероприятиях.

Ранее Филипп Киркоров показал поврежденную после ожога руку на встрече с Игорем Крутым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актера Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге.