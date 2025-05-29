«Я подкаблучник»: Михаил Боярский рассказал о семейной жизни с Ларисой Луппиан

Актер Михаил Боярский высказался о семейной жизни с Ларисой Луппиан. Звезды в браке уже 48 лет и скоро будут отмечать «золотую» свадьбу. В интервью «Каравану историй» артист признался, что считает себя подкаблучником, и это его совсем не огорчает.

Михаил Сергеевич рассказал, что всегда ставит интересы жены на первое место. Помогать ей и угождать делает его по-настоящему счастливым.

«Обожаю находиться дома. Я подкаблучник и рад, что есть каблук, который может на меня опереться. Мне важно угодить жене и быть ей полезным. Люблю хоть в магазины и в аптеку со списком, игрушки и книжки внукам покупать. Делаю то, что необходимо», - поделился Боярский.

По словам актера, сейчас он много времени проводит с родными, поэтому его не так часто можно встретить на светских мероприятиях. При этом он продолжает работать. Несмотря на то, что неоднократно появлялись слухи о завершении карьеры Михаила Боярского, сам он не хочет совсем оставаться без работы. Сейчас он задействован в небольшом количестве спектаклей.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский построил дом.