Игорь Верник оценил работу сына в кино одной фразой: мнение актера

Актер Игорь Верник оценил работу сына в сериале «Игры» фразой «плакал от счастья». Игорь посвятил пост Григорию в соцсети.

В личном блоге Игоря появился черно-белый снимок сына, под которым он высказался о сериале «Игры». Верник высоко оценил работу наследника в проекте, заявив, что тот «органично существовал в истории».

«В финале плакал от счастья. И от грусти за переломленные судьбы. И от радости, что жизнь все-таки побеждает, и добро побеждает, и любовь. И от того, что ты так быстро вырос и так талантливо, сложно, бесконечно органично существуешь в этой прекрасной истории», — высказался звездный отец.

К слову, Григорий отреагировал на пост родителя, поблагодарив его за теплые слова.

«Пап, спасибо! Я очень рад», — написал сын Игоря.

Также Игорь отметил создателя сериала Евгения Стычкина. По мнению актера, в сериале сочетаются юмор, честность и истории «хороших людей».

Ранее 60-летний Игорь Верник вышел в свет с молодой актрисой Ксенией Трейстер. Подробности читайте в этой новости.

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