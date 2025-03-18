Сын Газманова сделал комплимент актрисе Лизе Арзамасовой в день ее 30-летия

Сын Олега Газманова сделал комплимент актрисе Лизе Арзамасовой в день ее 30-летия. Родион оставил комментарий под новым постом Лизы.

В начале марта звезда «Папиных дочек» отметила юбилей. Именинница опубликовала праздничное фото со словами: «Мне сегодня 30 лет! Это увлекательно». На пост артистки отреагировали многие звезды, в том числе и Газманов, которого на протяжении многих лет называли ее женихом.

Родион опубликовал архивный кадр с Лизой и заявил, что та стала с годами только красивее.

«Не буду говорить, что ты совсем не изменилась, но то, что стала лучше, красивее — факт», — написал артист.

Сама Лиза не отреагировала на слова приятеля.

Ранее актриса Арзамасова не попала на свой спектакль из-за задержки рейса. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 41-летнюю актрису Дарью Мороз раскритиковали за образ в розовом пальто.