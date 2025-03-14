Актриса Елизавета Арзамасова не попала на свой спектакль из-за задержки рейса. Знаменитость прокомментировала инцидент в соцсети.

Елизавета Арзамасова не смогла выйти на сцену в Набережных Челнах со спектаклем «Ночь ее откровений». Как выяснилось, из-за погодных условий рейс задержали, и труппа опоздала на несколько часов. В итоге показ постановки перенесли на 29 мая.

«Не было у меня еще такого. Один раз 15 лет назад задержали рейс так, что мы на час опоздали всей большой командой шоу на выступление. Зрители нас тогда ждали. Низкий им поклон. А мы мчали на такси и на автобусах, переодеваясь прямо в машинах в костюмы. А потом первое шоу играли без антракта, а второе уже с антрактом», — рассказала знаменитость.

Актриса обратилась к зрителям с надеждой на понимание. Она уточнила, что труппа могла добраться только на самолете, на машине пришлось бы ехать 10 часов.

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