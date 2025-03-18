41-летнюю актрису Дарью Мороз раскритиковали за образ в розовом пальто. В Сети обсудили последний выход в свет знаменитости.

В Москве состоялась премьера фильма «Пальма 2», которую посетили многие звезды. В числе первых на красной дорожке появилась Дарья Мороз. Для выхода в свет актриса выбрала розовое пальто в пол от российского бренда и белое платье. Она дополнила образ «голливудской» укладкой и сделала нюдовый макияж.

Увидев снимок, некоторые пользователи Сети раскритиковали наряд Дарьи.

«А точно все видят одно и то же фото? Откуда такой восторг?» — написали фолловеры.

Сама актриса не стала комментировать хейт.