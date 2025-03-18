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Опубликовано 18 марта 2025, 11:47
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41-летнюю актрису Дарью Мороз раскритиковали за образ в розовом пальто

41-летнюю актрису Дарью Мороз раскритиковали за образ в розовом пальто

© Starface.ru

41-летнюю актрису Дарью Мороз раскритиковали за образ в розовом пальто. В Сети обсудили последний выход в свет знаменитости.

В Москве состоялась премьера фильма «Пальма 2», которую посетили многие звезды. В числе первых на красной дорожке появилась Дарья Мороз. Для выхода в свет актриса выбрала розовое пальто в пол от российского бренда и белое платье. Она дополнила образ «голливудской» укладкой и сделала нюдовый макияж.

Увидев снимок, некоторые пользователи Сети раскритиковали наряд Дарьи.

«А точно все видят одно и то же фото? Откуда такой восторг?» — написали фолловеры.

Сама актриса не стала комментировать хейт.

41-летнюю актрису Дарью Мороз раскритиковали за образ в розовом пальто

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Также на мероприятии была Ирина Безрукова. Актриса, как и коллега, отдала предпочтение розовому цвету. Она надела пушистый жилет, белую блузку, джинсы и сапоги.

Ранее дочь актрисы Дарьи Мороз Анну назвали копией режиссера Константина Богомолова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 38-летняя певица Пелагея снялась без макияжа и фильтров в бане.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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