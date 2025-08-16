Сын Бориса Щербакова раскрыл, когда актера выпишут из больницы
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Перенесшего экстренную операцию 75-летнего актера Бориса Щербакова могут выписать из больницы уже на следующей неделе, рассказал его сын Василий.
Как пояснил сын звезды ТАСС, пока отец находится в больнице, но на следующей неделе его уже выпишут.
«Пока все идет планово, все нормально», — добавил собеседник агентства.
Борис Щербаков попал в больницу после того, как дважды упал за 2,5 недели. Ему провели операцию, однако после вмешательства у актера якобы случился сбой в работе сердца, а пульс упал до критической отметки. Врачи стабилизировали его состояние и предложили установить кардиостимулятор, однако Щербаков отказался.
Позже актер вышел на связь и опроверг появившуюся в СМИ информацию об ухудшении самочувствия и переводе в реанимацию.