Сын Бориса Щербакова раскрыл, когда актера выпишут из больницы

Перенесшего экстренную операцию 75-летнего актера Бориса Щербакова могут выписать из больницы уже на следующей неделе, рассказал его сын Василий.

Как пояснил сын звезды ТАСС, пока отец находится в больнице, но на следующей неделе его уже выпишут.

«Пока все идет планово, все нормально», — добавил собеседник агентства.

Борис Щербаков попал в больницу после того, как дважды упал за 2,5 недели. Ему провели операцию, однако после вмешательства у актера якобы случился сбой в работе сердца, а пульс упал до критической отметки. Врачи стабилизировали его состояние и предложили установить кардиостимулятор, однако Щербаков отказался.

Позже актер вышел на связь и опроверг появившуюся в СМИ информацию об ухудшении самочувствия и переводе в реанимацию.