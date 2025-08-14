Актер Борис Щербаков вышел на связь после сообщений о сбое в работе сердца

Народный артист России Борис Щербаков вышел на связь после экстренной операции по замене тазобедренного сустава эндопротезом и сообщений о сбое в работе сердца.

Он опроверг появившуюся в СМИ информацию об ухудшении самочувствия и переводе в реанимацию.

«Со мной все хорошо. Чувствую себя прекрасно, ничего не тревожит и не болит», - сказал Щербаков в беседе с Абзацем.

Напомним, 11 августа Борис Щербаков оступился на коврике, поскользнулся и упал. В больнице у него диагностировали ушиб бедра. При этом в начале декабря он также упал в подъезде и сильно повредил лицо.

Ранее сообщалось, что 75-летний актер попал в больницу после того, как дважды упал за 2,5 недели. Ему провели операцию, однако после вмешательства у актера случился сбой в работе сердца, а пульс упал до критической отметки. Врачи стабилизировали его состояние и предложили установить кардиостимулятор, однако Щербаков отказался.